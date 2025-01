Xenoblade X



d'après le bien informé Pyoro.

Et quand il annonce quelque chose souvent la présentation arrive relativement rapidement.



Mais donc difficile en conclusion de voir débarquer la présentation Switch 2 avant la présentation de Xenoblade X.



De plus son avis concernant les derniers leaks photos:

la qualité des photos du joycon et du dock ne lui permettent d'affirmer à 100% si c'est fake ou réel mais il ne dément pas.

Par contre il confirme bien le nom et le logo "Switch 2"