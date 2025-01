Nouvelle année, nouveaux survival horror à venir.Le genre va connaitre une véritable explosion en 2025 grâce à la sphère indé.Je vous ai préparé une petite vidéo qui regroupe tous les survival horror à venir en 2025. Attention, certains n'ont pas de date et leur présence est plus là pour la hype (coucou OD Overdose), mais la majorité est bien prévue pour 2025.À savoir que je n'ai pas mis que des survival horror dans cette vidéo, certains avaient un style horrifique très convaincant et je les ai donc glissés dans la vidéo, comme REanimal et Blight Survival (un jeu de survie médiévale contre des zombies terriblement bien foutu).Sur ce, je vous dis bon visionnage et surtout :