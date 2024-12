C’est quoi vos attente niveau jeux en 2025 ? Je ne suis pas du genre à attendre des titres depuis quelques années mais en 2025 je trouve qu’il y a quelques titres intéressants



Split Fiction



Clair Obscur Expedition 33



Le jeu des anciens de The Witcher qui va être présenté en janvier s’il sort en 2025



Et peut être soyons fou Metroid Prime 4 !



Il y a deux ou trois trucs intéressants sur Steam



Concernant l’avenir du gaming, j’ai trouvé une vidéo assez intéressante et je pense comme lui je vous laisse juge ^^



https://www.youtube.com/watch?v=Nq_nDdkMXT8