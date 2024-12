L’objectif de Cronos est de proposer un gameplay plus orienté action, dans la lignée des remakes modernes de Resident Evil. Exit les combats lents et tendus à la Silent Hill 2 Remake, place à une action plus rapide et plus dynamique comme les remakes de Resident Evil 2, et Resident Evil 4, qui mélangent habilement l’ancien et le moderne.



Le nouveau jeu de la Bloober Team, Cronos The New Dawn, aura un gameplay très similaire à Resident Evil 4 Remake.Le directeur du projet l’a confirmé lors d’une interview récente avec GamingBolt :L'inspiration pour Resident Evil ne s'arrête pas là :Des environnements interconnectés et des zones à revisiter plusieurs fois seront de la partie pour débloquer de nouvelles surprises et autres nouveaux chemins.Un titre plus action que Silent Hill 2, mais qui va garder cette touche ResidentEvilesque pour la conception des niveaux, et donc éviter le level design en ligne droite classique des Survival-Horror-Action (très paresseux y compris pour le maître du genre, RE4).Une bonne nouvelle pour les amateurs de Level Design comme moi, donc. Rendez-vous en 2025 pour en savoir plus sur le jeu.