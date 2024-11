Petite brève du Dimanche soir.



Christopher Judge, alias Krator, a teaser via un live sur TikTok, de multiples annonces à venir au sujet de God of War, et ce dans les prochaines deux semaines.



Dans la foulée, Roberto Clemente, senior animator chez Sony Santa Monica, à retweeter un poste d'un certain Kaptain Kuba qui lui parle de "Secret Level" de God of War (probablement en lien avec la série Amazon) ou du prochain "grand GOW".



Toujours selon Kuba, Judge ne fait pas référence à une éventuelle remasterisation en format Collection comme ont a pu en avoir une avec les premiers épisodes en HD (encore au stade de rumeur) puisqu'il ne ferait pas partie du projet.



Affaire à suivre, ça parle du 3 Décembre, ont le saura bien assez tôt.