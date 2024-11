Les fans ont peut-être déjà découvert l'identité du prochain personnage qui apparaitra à la fin du film Sonic 3 grâce à l'actrice Tika Sumpter.Durant le film Sonic 1, l'actrice portait des vêtements aux couleurs de Tails, dans Sonic 2, des vêtements aux couleurs de Shadow (noir, rouge).Voici l'affiche promotionnelle de l'actrice qui vient d'arriver pour promouvoir le nouveau trailer prévu ce lundi :Théorie farfelue pour voir les évènements de Sonic CD avec Amy et Metal Sonic au cinéma ou message subliminal réel ?Le film est toujours prévu pour le 20 décembre 2024 aux États-Unis (chez nous le 25), le même jour que le très attendu Mufasa de Disney.Un hérisson contre un lion, voilà le grand duel du box-office américain pour cette fin d'année 2024.

posted the 11/23/2024 at 12:11 PM by marchand2sable