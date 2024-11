Le trailer d'annonce de Resident Evil 9 ne sera dévoilé qu'au premier trimestre 2025 selon les insiders Duskgolem et Lunatic.Pour les connaisseurs ils sont plus que fiables, par exemple très récemment, Duskgolem a révélé que l'annonce de RE9 au dernier state of play de Sony était fausse 2 jours avant le show.Et il y a quelques jours, ce dernier a signalé que la version du jeu avec l'île, Jill et le Némésis GoatMan était complètement fake sans l'ombre d'un doute.Pour eux, le jeu sera une exclusivité Xbox Series, PS5 et PC pour une sortie début 2026 (probablement janvier comme d'habitude).La cérémonie des Game Awards de Geoff Keighley approche à grands pas, mais vous êtes prévenu.