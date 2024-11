À défaut d'un nouvel opus de Pokémon TCG sur Switch, je vous propose qu'on se partage nos ID pour les pioches miracles, faire des combats et à l'avenir faire des échanges. Mon code est le suivant : 1770-9070-4525-0671. Depuis le début, j'ai eu pas mal de chance, 38 boosters ouverts et Cartodex rempli à 118 cartes sur 226 pour le moment. Comment vous vous en sortez de ce côté là ?

posted the 11/04/2024 at 06:11 PM by bourbon