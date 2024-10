Chaque semaine, le magazine Famitsu donne les ventes de jeux en physique et de consoles au Japon mais ne donne aucune donnée précise et suivie sur le marché PC, et par extension les ventes des PC hybrides.

On sait tous que le marché PC au Japon est une exception en Asie car le PC, en dehors du mobile, est la plateforme principale pour jouer. Or un appareil comme le Steam Deck, ou un concurrent, semble de prime abord, plus compatibles dans les petits appartements nippons. Mais je ne trouve rien de probant sur les ventes, hormis quelques exemplaires vendus rapidement en 2022 et 2023.



Est-ce-que quelqu'un a plus d'infos ?