Après Gris en 2018 et son ambiance mélancolique, Nomada Studio fait son retour de la plus belle des manières avec Neva.



Dans ce nouveau jeu, on suit les aventures d'Alba, une jeune femme accompagnée d’un louveteau qui tente d’affronter des forces obscures. On suit donc leurs évolutions et un lien indéfectible se créera au fur et à mesure de cette si belle aventure.



Neva captive dès les premières minutes par la beauté de ses environnements et cela s’accentue davantage dans les dernières parties. Nomada est parvenu à produire une belle variété de décors à travers les quatre-saisons qui compose le jeu. Tout comme Gris, la direction artistique est splendide et s’apparente plus à une poésie vidéoludique tant elle parvient à transmettre des émotions toujours plus fortes. Le côté action aventure vient rafraîchir cette poésie narrative le rendant un peu plus dynamique et unique. Alors, oui, les combats sont plutôt simples, mais cela suffit largement pour ce titre.



Neva est tout bonnement une excellente évolution de Gris, une œuvre d’art vidéoludique qui parvient à toucher émotionnellement le joueur. Nomada Studio propose ici une aventure poignante et mémorable.

- Sa direction artistique passant par la beauté de ces environnements- Une bande son de qualité qui arrive pile au bon moment.- Des mécaniques simples mais toujours bien efficaces- Une durée de vie qui se suffit à lui-même- Des boss convaincants- Une fin forte en émotion- Quelques sauts parfois imprécis