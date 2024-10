C'est pour ça que globalement, je ressors avec un avis plutôt positif. C'était rempli d'action, mais ce n'était pas non plus bête dans la manière de traiter l'univers et ses thèmes. Le rendu global des batailles et de cet univers m'a convaincu qu'un live-action Gundam aurait vraiment beaucoup de potentiel.



La série aurait tellement eu à gagner à avoir des animations faciales décentes, mais je recommande quand même le visionnage pour les fans de Gundam et surtout de l'UC. Pour les nouveaux, ça peut le faire aussi.

Ce ne sera pas la porte d'entrée la plus qualitative, mais ça peut être un bon apéritif si ce type de récit et d'univers vous intéresse.

Bon,J'ai trouvé ça étonnamment bon, même si ça partait assez mal vu les trailers ().Pour donner un peu de contexte à ce Gundam, cette série se déroule dans le Siècle Universel en UC79.On est dans la droite lignée des OAV du Siècle Universel. Pour les nouveaux venus qui voudraient regarder ça sans connaître Gundam 79 et ses dérivés, c'est tout à fait possible. L'histoire est pensée comme un récit indépendant, mais vous prendrez moins de plaisir que nous, les fans. Malgré le statut de série Netflix, j'ai été surpris que la série ne prenne pas son audience par la main pour introduire doucement le contexte et les concepts liés à l'univers Gundam. En surface, vous serez peut-être déboussolé ou interpellé par certaines notions, mais l'histoire reste très accessible et auto-suffisante.Maintenant, ce que j'ai aimé et pas aimé :________________________________Je vais commencer par le gros point négatif, comme ça on pourra se concentrer sur le positif (car il y en a !).J'avoue avoir été un peu décontenancé par certains aspects techniques du film. Le trailer donnait le ton pour les personnages humains, mais j'ai eu beaucoup de mal avec les animations faciales, soit inexistantes, soit à côté de la plaque.Le film a été dirigé par, directeur de Black Amber Digital, qui a notamment travaillé sur le fan remake de MGS3.(Je ne remets pas en cause son travail, car il y a aussi de très belles choses dans ce Gundam, mais sur cet aspect, c'est catastrophique (syndrome poupée de cire comme dans certains jeux vidéo).Je sais que ça pourra être rédhibitoire pour certains. Moi, j'ai trouvé ça nul, mais il m'a fallu un épisode, voire deux, pour m'y habituer. Ça dépendra vraiment de chacun et de votre niveau d'exigence à ce sujet, mais pour moi, c'est le point qui ternit ce Gundam.________________________________Concernant l'histoire :Elle se suit bien et se concentre principalement sur le point de vue des personnages de Zeon. Je l'ai trouvée divertissante et bien rythmée. C'est un condensé de 6 épisodes avec beaucoup, beaucoup d'action, qui réunit tous les tropes du récit de guerre et aborde les thématiques névralgiques de la saga Gundam.Ce ne sera pas mémorable, mais c'est sympathique et pas moins bon sur le fond que certains OAV d'antan.________________________________La musique :Je n'ai pas grand-chose à dire. Ça fonctionne, il y a 2 pistes sympas, notamment au violon. Ça reste très hollywoodien dans la forme : ça fait le job pour accompagner les scènes, mais rien de marquant. J'avoue que je ne suis pas fan de ce style de musique.________________________________Le vrai point positif : le Gundam et les Mobile Suits !Là, les amis, j'ai ressenti une petite émotion en voyant ces méchas de 15-20 m se mouvoir avec crédibilité. Non mais regardez-moi ce Gouf et ce Zaku ! J'aime qu'ils soient restés hyper fidèles aux designs de base, tout en ajoutant des détails un peu partout (un peu à l'image de certains RG de Gunpla).Le Gundam est monstrueux, froid, impitoyable ! J'ai adoré le voir représenté comme un tueur type slasher.________________________________maintenant la vraie question ... est ce que je passe à la caisse pour un des plamo ...