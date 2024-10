"Microsoft a d'abord annoncé qu'il prendrait en charge votre bibliothèque de jeux sur Xbox Cloud Gaming en 2022, mais il n'a jamais été lancé cette année-là. Je crois savoir que le travail a été compliqué par la nécessité de préparer une infrastructure clé pour des milliers de jeux, au lieu des centaines qui existent actuellement sur le Xbox Game Pass. Alors que des milliers de jeux seront bientôt disponibles sur Xbox Cloud Gaming, on m'a dit que certains éditeurs retiendront certains jeux en raison d'exigences en matière de licence ou d'accords." "Dans le cadre d'un projet de longue haleine connu sous le nom de Project Lapland au sein de Microsoft, le géant du logiciel a préparé ses serveurs Xbox Cloud Gaming pour qu'ils puissent prendre en charge des milliers de jeux en streaming. On m'a dit que Microsoft testera d'abord ses nouvelles capacités de streaming Xbox Cloud Gaming avec les Xbox Insiders en novembre, avant de les étendre à d'autres utilisateurs Xbox. "

Who likes this ?

posted the 10/11/2024 at 07:43 PM by skuldleif