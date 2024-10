Le mini-anime continue avec l'épisode 3 aujourd'hui. Une mystérieuse entité réveille les souvenirs pénibles de Shadow. Ce dernier souhaite en découdre avec cette nouvelle menace par tous les moyens.The Dark Beginnings fait office de prélude au jeu Sonic X Shadow : Generations, disponible le 25 octobre 2024.La mise en scène et les animations sont justes magnifiques.

posted the 10/10/2024 at 05:16 PM by marchand2sable