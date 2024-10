Elithzia Aetheriel

Hello Gamekyo, je ne sais pas si cet article intéressera certains rôlistes ou même d'autres personnes.Mais depuis mon dernier article ou je présentais mon personnage que je jouerai sur une prochaine campagne de DnD, j'ai testé et généré de très nombreux styles musicaux avec Suno qui est un site permettant de généré de la musique par IA. Je sais j'aurais pu payer un artiste comme pour l'illustration plus bas mais ce n'est pas donné et j'aime expérimenté avec ce genre de choses... surtout que c'est pour du jeu entre amis.J'ai cherché, cherché puis j'ai finalement trouvé des élements qui me plaisaient, je suis partit dessus, je les ai étendu, j'ai essayé de faire des variantes, et une fois ce qu'il me fallait en ma possession, j'ai assemblé, découpé et monté les morceaux et parties qui m'évoquaient mon personnage.La musique arrive a m'évoqué mystère, mélancolie, aventure, noblesse et le sentiment de visualiser un danse élégante sur certains passages... et c'est ce que je voulais!Le paladin que je jouais jusqu'à présent est moins dans le subtile, ça ne va pas être la même chose à jouer