Elithzia Aetheriel

Gestuelle éthérée

Relation avec la famille Weizenbaum

Galvriel

Plusieurs musiques générées via SUNO avec diverses inspirations puis remontée par mes soins.

Mistral

L’odeur des Aléthines

Haute-Elfe de la lune. Espionne de la noble famille Weizenbaum.D’abord entrainée par ses parents adoptifs il y a plusieurs décennies, eux-mêmes espions, Lithzia sert depuis longtemps la famille Weizenbaum au domaine Umbraavis, à qui elle porte une loyauté sans faille. Du à sa longévité héritée de ses origines Elfiques, ses parents adoptifs humains qui l’ont initié à l’espionnage sur ses plus jeunes années sont aujourd’hui décédés. Lithzia est d'apparence douce et mystérieuse, la peau blanche et une silhouette fine et élancée. Une tenue aux couleurs dominantes de pourpre sombre et de blanc et une aura qui évoque la noblesse. Des iris dorées, des cheveux blancs argentés, coiffés d'une longue tresse se posant sur son épaule.Une cape à capuche lui a été offerte pour ses 100 ans. Un vêtement très ingénieux, alliant esthétique et praticité pour ses missions. Elle est principalement de couleur pourpre sombre, avec des accents blancs élégants. La cape et la capuche intègrent une mantille blanche semi-transparente qui peut couvrir la tête de Lithzia, dissimulant ses cheveux et offrant une protection solaire subtile. Dégageant une aura et élégance que ne peut permettre la capuche.La cape est magiquement rétractable, permettant à Lithzia de passer d'une cape longue atteignant ses genoux à une pèlerine plus courte et élégante qui s'arrête juste au-dessus des coudes, selon ses besoins. Un cache-visage est dissimulé dans le col de la cape.Fine escrimeuse, elle base sa défense et ses attaques sur sa dextérité. Sa rapidité, son agilité et sa discrétion lui permettent d’exploiter les points faibles de ses ennemis. Armée de sa Rapière ornée de symboles cachés, conçue pour le duel, comme pour l'assassinat, elle se sert d'objets et de ses quelques connaissances en magie pour renforcer ses attaques et approches en combat.En dehors des combats, elle utilise ses talents d'espionne, son sens de l'observation, sa compréhension de l'environnement ou des gestes et tics de langages d'autres personnes pour s'en servir à son avantage.Lithzia aime les prestidigitateurs et s’est beaucoup renseigner sur leurs techniques, l'élégance avec laquelle ils manipulent la magie résonne profondément en elle. Les nuits sans nuages, éclairées par la lueur de la lune l’apaisent. Elle aime aussi les récits d'aventures, ces histoires où des personnages inspirants l'emmènent loin de ses lourdes responsabilités et de ses souvenirs douloureux.Lithzia n’aime pas les périodes de forte chaleur qui peuvent altérer sa concentration. Elle déteste aussi l'incertitude, ce sentiment de ne pas comprendre ce qui se passe autour d'elle. Mais plus que tout, l'idée de s'attacher sincèrement à quelqu'un aujourd’hui l'effraie. Pour elle, ce désir d'attachement est une faiblesse dangereuse, une menace insidieuse qu'elle combat chaque jour. S'attacher, c'est risquer de perdre de vue la loyauté qui la guide, cette force qui lui permet de faire face à son reflet et de croire en la justesse de ses actions. Cette loyauté est son bouclier, l'aidant à maintenir un voile épais sur un passé qu'elle souhaite oublier. Lithzia se doit d'être utile, fidèle à ceux qui l'ont accueillie, et ne peut se permettre de laisser ses émotions l'égarer.: Les entraînements, les cours d'élocution et d'escrime, ainsi que les livres de prestidigitation qu'elle lisait durant son temps libre aux côtés de son cher Galvriel, ont progressivement façonné la manière de communiquer de Lithzia, désormais marquée par une gestuelle naturelle et expressive. Selon la luminosité, elle accompagne ses paroles d'une fine brume ou d'une fumée noire, illustrant ainsi ses propos. Lors de certaines missions, elle doit maîtriser ses gestes pour mieux se fondre dans la masse lors de dialogues avec certaines personnes.Au fil du temps, alors qu'ils lisaient à haute voix, Lithzia et Galvriel, plongés dans leurs récits d'aventures, en vinrent à illustrer magiquement et inconsciemment leurs lectures. Ensemble, ils s'efforcèrent de rendre leur gestuelle et les images qu'ils créaient plus précises et élégantes. Aujourd’hui encore, Lithzia doit se contrôler quand elle souhaite lire des textes à haute voix ou dans sa tête.La rapière de Lithzia possède des symboles qui ont une signification pour les espions de cette famille, à la fois sur sa garde en forme de panier et sur sa poignée enveloppée dans du cuir… des mots stylisés indiquant « Loyauté, Finesse et Elégance ». Une rapière avec une garde panier élégante et un fourreau personnalisé illustrant des Aléthines du domaine et un Umbraavis. Les ornements sont surtout symboliques pour renforcer le lien entre l’arme, l’espion et la famille qu’ils servent. Chaque mot représentant un parti. « Loyauté » représentant la famille, « Finesse » l’arme et « Elégance » l’espion.: La plupart des espions n’ont jamais ou presque jamais eu de contact avec la famille qu’ils servent, seules quelques élites privilégiées le pouvaient, permettant de garder l’image et le mythe dans l’imaginaire de la majorité des espions... comme une loyauté divine qu’il faut respecter. Lithzia et Galvriel auraient dû commencer le rite de passage pour faire d'eux des espions d'élite plus tôt mais leur longévité a rendu le processus naturellement différent, surtout après une période de calme relativement longue sans missions de grandes importance.Lithzia est installée au Domaine Umbraavis, QG des espions servant cette famille. Le manoir est dirigé par le Duc Adrian Weizenbaum, un duché sans grandes ambitions mais héritier d'une fortune conséquente et de bon nombres de lettres de noblesse parmi les dirigeants du royaume. Sa femme la duchesse Ophelia quand à elle est la poigne de fer rude du domaine. Véritable dirigeante, elle est dévorée d'ambitions auxquelles elle n'hésite pas à joindre la fortune de son mari. Dans l'ombre, la duchesse dirige, planifie et fait éliminer la concurrence, conservant la main mise sur un petit pouvoir local qu'elle ne peut se permettre de perdre.Officiellement une résidence de repos pour la famille Weizenbaum, lieu en retrait, voisin de la Porte de Baldur, le Domaine Umbraavis est en réalité un sanctuaire où les espions au service de la famille résident et s'entraînent dans la plus grande discrétion. Le domaine est dominé par une vaste cour ouverte qui s'étend jusqu'aux rives d'un grand lac serein. Au fond de la cour, un ancien arbre, immense et Protecteur, nid des Umbraavis, oiseaux de sombres à la grande longévité... et au pied de cet arbre se déroule des regroupement religieux secrets impliquants les espions et la famille Weizenbaum.Cet arbre protecteur déploie ses branches pour abriter une partie du domaine des fortes intempéries et adoucit les températures lors des périodes de fortes chaleurs. Entre cet arbre majestueux et le bord du lac poussent des plants d’Aléthines, plantes aux longues tiges possédant une grande partie de l'année, des petites fruits violets en grappes dont raffoles les Umbraavis et des fleurs violettes parfumées et très toxiques. La cour, pavée de dalles et ponctuée d'espaces de sable pour l'entraînement des espions, est constamment surveillée par les Umbraavis.Lithzia et Galvriel ont partagé 35 années de proximité intense, une période relativement courte pour la longue vie d'un elfe, mais qui a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire de Lithzia. Bien que leurs missions et entraînements aient rarement été effectués ensemble, une connexion émotionnelle profonde s'est tissée entre eux au fil du temps. Lithzia, sans jamais le formuler ouvertement, a vu naître en elle des sentiments romantiques pour Galvriel, sentiments qu'elle n'a toutefois jamais exprimés, leur rôle et leur formation les conditionnant à cacher leurs émotions. Ces années représentent pour elle des souvenirs précieux et inoubliables, empreints de douceur et de mélancolie.Malgré leur rapprochement, Galvriel et Lithzia s’étaient mis d’accord pour ne pas évoquer les détails de leurs missions, chacun ne pouvant que spéculer sur ce qu’accomplissait l’autre. 10 ans après leur rencontre, ils se sont fait la promesse de toujours veiller l'un sur l'autre. Ils envisagèrent quitter leur vie d'espion dans un futur lointain pour vivre une vie plus simple et plus paisible. Il y a 35 ans de celà, une attaque de brigands aux abords de la ville fut rapportée. On annonça aux espions que le corps de Galvriel était introuvable et que seule une oreille marquée d’une tache de naissance distinctive fut retrouvée. La famille royale assura à Lithzia qu'il était bien mort.Depuis, Lithzia ferma son cœur aux émotions sincères et sa loyauté tout comme sa détermination à servir cette famille n'a jamais été aussi forte. Lithzia est aujourd’hui, une personne profondément marquée par la peur de l'attachement (qu'elle perçoit comme une faiblesse incompatible avec son rôle) et la crainte de l'échec, qui pourrait la laisser seule et désillusionnée, ne pouvant plus croire en elle-même ou en sa capacité à être utile. Ces peurs façonnent sa personnalité et ses actions, la poussant à rester dans une solitude qu’elle pense nécessaire, tout en cherchant désespérément à être à la hauteur des attentes placées en elle.Le ciel, chargé de nuages sombres, grondait en écho à la tourmente intérieure de Lithzia. La nouvelle de la disparition de Galvriel l'avait frappée de plein fouet. Refusant de croire à sa mort, elle insista pour partir à sa recherche, espérant que les responsables étaient encore à porter de lame mais on lui refusa sèchement cette quête désespérée, pour éviter le grabuge causé par cet événement en ville et en lui demandant de se préparer pour une mission qui lui était destiné le lendemain. Cette nuit-là, sous les branches de l’arbre protecteur du domaine, Lithzia laissa éclater sa douleur. Un cri déchirant, mêlé au tonnerre, fit s'envoler tous les Umbraavis, sauf Mistral, qui resta fidèle à ses côtés, veillant sur elle dans son chagrin.Les Umbraavis sont une espèce ancienne d'oiseaux. Ces créatures sont connues pour leur longévité et leur apparence noire. Ils sont réputés au domaine pour leur intelligence, leur vitesse et leur discrétion… des capacités naturelles, aiguisées via une éducation et un travail avec les espions du domaine depuis des générations.Les Umbraavis sont des alliés silencieux et précieux pour les espions du domaine, ayant la capacité à communiquer subtilement avec ceux qui les comprennent. Les espions travaillent avec eux, ayant des rôles de messagers et d’observateurs discrets. Les Umbraavis sont capables de transmettre des informations simples par des signaux subtils et de se déplacer sans être détectés, surtout la nuit. Leur présence donne une atmosphère sans pareille au domaine, où chaque ombre pourrait cacher un observateur silencieux.Mistral est un Umbraavis particulièrement proche de Lithzia. Il possède une huppe contrairement à ses congénères. Bien qu'il soit moins robuste que les autres de son espèce physiquement, il compense largement par sa rapidité et son intelligence, des qualités qui ont permis à Lithzia de tisser un lien spécial avec lui.La communication entre eux est plus subtile qu’avec les autres Umbraavis, reposant sur des gestes précis, des claquements de langue, des vibrations de la gorge ou encore des sifflements presque inaudibles. Mistral est non seulement un messager observateur, mais aussi un compagnon fidèle, veillant sur Lithzia dans ses moments de réflexion et de doute, en particulier avant la disparition de Galvriel. Disparition qui a profondément bouleversé Lithzia. Cette douleur l'a rendu plus froide avec les autres, y compris avec Mistral. Mistral, pourtant, resta fidèle et présent, ressentant sa douleur, et continuant à la surveiller silencieusement toujours prêt à l'assister dans l'ombre.: Sur le domaine ou elle vivait, l'odeur des aléthines étaient assez présente, surtout durant les mois les plus chauds. Une race de plantes de cette région, difficile à trouver à l’état sauvage, qui étaient disséminées à plusieurs endroits des jardins du domaine et pouvant servir à la fabrication de poisons ayant différents effets en fonction des doses. Le parfum doux et apaisant des aléthines devint pour Lithzia une odeur associée à ce lieu et aux moments partagés avec Galvriel, que ce soit lors de leurs rencontrent nocturnes ou de leurs lectures. Cependant, après la disparition de Galvriel, cette même odeur, autrefois réconfortante et douce, devint nauséabonde et dure à supporter pour Lithzia. Elle évoquait des souvenirs trop douloureux, au point que le simple fait de sentir des aléthines pouvait lui donnait la nausée.Cette mission très importante pour Lithzia, consiste à partir en expédition pour récolter un maximum d’informations et faire des rapports écrits sur ce Nouveau Monde (ses habitants, ses richesses, ses dangers, etc…). Elle sait qu'elle ne reviendra probablement jamais sur le domaine Umbraavis mais sa loyauté n’a jamais été destinée à se confiner entre ces murs. Vivra-t-elle une aventure, digne de celles écrites dans les récits qu’elle a dévorés au fil des décennies? En tous cas, ici, plus personne n'attend son retour depuis bien longtemps.Après les préparations nécessaires, Lithzia se dirige vers le port de la Fierté Des Eaux, secrétement suivie par Mistral, l'Umbraavis étant bien décidé à la soutenir et à la suivre jusqu'au bout du monde.