Disponible depuis le 18 septembre, VG Insights partage les premières estimations de ventes Steam du jeu (hors version déma sur consoles).Ce n'est pas très folichon, même si le jeu n'a surement pas couté grand chose à Capcom...À savoir que la sortie en format physique du titre le 8 novembre 2024 pourra certainement booster un peu plus les ventes du titre.On attendra un communiqué officiel de Capcom si tout cela est considéré comme une réussite ou non.

1 332 active players (28 min ago) 2 555 active players (24h peak) 81.6% positive reviews $2,2m gross revenue 55 740 units sold (estimation de ventes non officielle, uniquement basée sur Steam) 9,4 hours avg play time 6,1 hours median play time

posted the 09/24/2024 at 12:56 PM by marchand2sable