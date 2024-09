- Sûrement l'un des RPG les plus plébiscité, TES V Skyrim a été mon premier véritable RPG au sens strict du terme, il a été difficile pour moi de faire un test de ce jeu tant il ya des choses à dire (et redire) sur ce titre d'exception.Sorti le 11 novembre 2011, il a gagné le titre de Goty et a reçu moult récompenses de la presse spécialisée, mais alors que les années passent, Skyrim est toujours jouer encore aujourd'hui, de part ses multiples mods que les joueurs PC mettent à contribution.Vous incarner L'Enfant de Dragon, seul être capable de terrasser les dragons et plus particulièrement l'ennemi principal du jeu, le dragon maléfique Alduin. Vous commencer le jeu dans une charette qui vous amène tout droit à l'abattoir, mais alors que bourreau s'apprête à vous raccourcir de quelques centimètres, le dragon vous attaque et vous vous enfuyez.Mais avant que tout cela n'arrive et comme dans tout TES qui se respecte, la création de votre personnage avec les différentes ethnies proposées et leurs caractéristiques qui leurs sont propres.Le Nordique par exemple a un bonus de 50 % en résistance de dégâts de glace, et L'Elfe Noir résiste mieux au feu. Le Kaajit quant à lui voit mieux la nuit, et est un excellent voleur, alors que l'Argonien permet de respirer sous l'eau etc...De même, vous pouvez personnalisé votre personnage à votre guise comme par exemple la longueur des cheveux, la couleur des yeux, la hauteur de la bouche, du menton etc... et également le choix du sexe.Après une introduction donc fort sympathique, vous êtes libre d'arborer comme bon vous semble le vaste monde de Bordeciel, et c'est l'occasion que vous avez d'admirerMais Skyrim, c'est aussi l'opportunité d'écouter deL'ambiance n'est d'ailleurs pas en reste, etmention spéciale aux grottes ou autre donjons Draugr que vous arpenterez. L'écho dans les grottes, le souffle du vent etc... C'est juste génial il n'y a pas d'autres mots.Comme tout bon RPG qui se respecte, TES V a une pléthores de quête à faire, principale comme annexe mais aussi des quêtes de factions qui sont des quêtes liés à une guilde en particulier, comme la Guilde des Voleurs ou encore la Confrérie Noire.Je mettrai une pièce également sur les quêtes Daedrique, excellente au demeurant et qui pareil offre des avantages certains, que ce soit en terme d'artefacts, d'arme ou d'armure, et il yen a quand même un petit paquet dans le jeu.Lassante, ces quêtes sont malheureusement un peu trop nombreuses, et parfois on sait plus trop où donner de la tête dans la catégorie "divers" du jeu. Mais globalement, les quêtes annexes sont quand même réussi pour la plupart, et permettent de faire évoluer un lore toujours aussi percutant et intéressant.De nombreux livres sont à découvrir dans le jeu, et permettent de mettre sur le devant de la scène l'univers du jeu de bien belle manière, le scénario reste quant à lui assez classique mais plutôt efficace, le jeu reste malgré tout "bien écrit" et les dialogues sont plutôt intéressants bien que ce soit pas du très haut niveau non plus, ça reste dans la norme malgré tout du satisfaisant.Quant au gameplay pur, il ya malheureusement pas mal de choses à redire.L'arc est en revanche jouissif et vider un camp ennemi avec son arc furtivement fait son petit effet, de même que foutre le feu ou autre à tout le monde si vous avez un tant soit peu augmenté vos compétences en magie, vous pouvez faire un gros carnage. Donc vous voyez, ça souffle le chaud et le froid pour ce qui est du gameplay, certaines façon de jouer sont plus amusantes que d'autres.Bien que Skyrim se joue aussi à la 3 ème personne, ce qui est super cool ne serait ce que pour apprécier son personnage, la première personne est également très très sympa et est bien plus immersive, surtout dans les combats.Dommage que ceux ci se répètent un peu trop souvent et ne varie pas assez, malgré la montée en puissance de votre personnage car oui, vous pourrez augmenter de niveau une fois la barre bleue remplie. Et amélioré ensuite une compétence, comme la magie, la vigueur ou encore la santé, puis ensuite une des nombreuses branche dans le menu compétences comme des dégâts plus violent avec l'arc, des déplacements plus silencieux, des sorts de soins plus efficace etc, il ya de quoi faire et surtout c'est tout de même assez utile.Bien que lassant, les combats sont quand même l'occasion de se frotter à un bestiaire relativement varié allant du simple rat géant au plus redoutable des trolls, voire encore des dragons qui parsèment le monde et qui n'hésiteront pas à vous attaquer durant vos expéditions.A noté que certains ennemis seront trop haut level pour vous au début du jeu et donc il faudra soit revenir plus tard soit tenter le pire en essayant de survivre mais ça sera pas facile, certains ennemis dans Bordeciel sont très redoutable, je pense notamment à ces saletés de chaurus ou encore les tyran Draugr, l'un des ennemis les plus puissants du jeu.Pour celui où celle qui veut, Skyrim a tout de même un certain challenge bien que je vous conseil tout de même de pousser le curseur à difficile voire expert, le mode légendaire ayant que peu d'intérêt car c'est n'importe quoi, un simple bandit de base et vous allez mettre 10 plombes à le tuer, quand lui vous tue en 2 coups, parfaitement déséquilibré.De nombreuses créatures vous barreront la route, mais aussi des humains de base. Énormément de donjons à explorer, de grottes, de tombeau nordique etc... La durée de vie est tout bonnement colossale et Bordeciel va vous occuper un très long moment, et pour peu que vous ayez les extensions d'installer, préparez vous à des centaines d'heures de jeux en perspective.L'aventure avec un grand A, Skyrim offre aux joueurs un monde immense à explorer, avec de nombreux PNJ avec qui discuter, et de créatures à affronter dans des décors malgré tout très variés et à l'architecture brillante et des quêtes à n'en plus finir.Conclusion :Les + :- la DA et l'ambiance fabuleuse- Techniquement abouti- Une OST sublime- Très solide bestiaire- Durée de vie colossale- Un Lore riche et intéressant- Variés dans ses environnements- Des villes et village magnifique- L'exploration, jouissif- Map gigantesque- Scénario classique mais plutôt bien écrit dans l'ensemble- Les quêtes de Guilde et Daedrique- Des tonnes de choses à faire, à voir, à découvrir- Les extensions très cool- Exploration des grottes et donjons jouissif !- Bonne rejouabilité grâce au racesLes - :- Des combats pas géniaux et lassant à la longue- De nombreux bug, certains très gênants- L'inventaire...- Beaucoup de remplissage malgré tout9,5/10