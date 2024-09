l'achat etait revenu momentanement ,puis MS a de nouveau tout coupé et ce depuis 1 semainevous trouverez diverses temoignages sur reddit et dealabs https://www.dealabs.com/bons-plans/elden-ring-sur-xbox-one-series-xs-dematerialise-store-microsoft-turquie-2855458#comments chose bizarre meme les locaux sont affectés https://www.reddit.com/r/XboxSupport/comments/1ffnq5t/xbox_store_turkey_wont_let_me_buying_even_if_im/ ils ne peuvent eux non plus pas acheté sur le store turquie alors meme qu'ils sont sur place et possedent une CB turqueje vous previens parceque MS a laissé la possibilité de faire passer les gift card ,mais on ne peut rien acheter avec... donc faites attention ,j'ai moi meme 18€ en suspendau dela de ca et au lieu de faire un deuxieme article sur le sujet la conversion Gamepass core vers le Gamepass ultimate s'est vu etre nerféc'etait x1 il y a 2 ans et ce depuis 2018 (3 ans live donnait 3 ans gpu)l'annee derniere c'est passé a x0,66 (3 ans live donnait 2 ans gpu)maintenant c'est x0,5 ((3 ans live donneront 1,5 ans gpu)je ferais un article par la suite detaillant les prix auxquels vous pouvez encore avoir le gamepass ,dans l'objectif de bcps moins cher que les 18€/mois que je ne paierai jamais