Salut à tous,



Je me pose des questions sur ce remake, n'ayant pas très confiance en bloober team, vu the medium, et sachant que je n'ai pas fait l'original, trop jeune à l'époque, je me demande si le jeu pourrait en valoir la peine ou s'il valait peut être mieux faire le jeu d'origine.



Merci pour vos réponses