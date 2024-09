Pour l'instant je n'ai pas de sources fiables, juste qu'apparemment Itsuno devrait rejoindre Square pour le dev de FF17. Cela serait assez logique, ils avaient déjà embauché Ryota Suzuki qui était game designer sur DMC V.Le CV de Itsuno est parfait en fait. Il sait faire des jeux à système de combat ultra poussé avec DMC, mais il a aussi une expérience en RPG monde ouvert avec Dragon's Dogma 1 et 2.Cela pourrait donner une idée de ce que pourrait peut-être être FFXVII. Un action RPG en monde ouvert au système de combat ultra profond.A voir.

posted the 09/02/2024 at 01:00 PM by akiru