Secret Level est une nouvelle série Amazon signé par les créateurs de Love Death + Robots.Tim Miller le réalisateur de Deadpool à présenter cette série à la Gamescom en y dévoilant une première bande annonce.Secret of Level est prévu pour le 10 décembre prochain avec 15 épisodes au lancement, qui seront chacun indépendant et s'inspiront des univers de certains jeux vidéo comme :- Armored Core- Concord-Crossfire-Dungeons & Dragons- Exodus- Honor of Kings- Mega Man- New World : Aeternum- Pac Man- Certains PlayStation Studio comme Ghost of Tsushima ou God of War.- Sifu- Spelunky- The Outer Worlds- Unreal Tournament- Warhammer 40,000