les joueurs xbox qui prennent du store etranger assez facilement sont souvent accusé d'etre a l'origine des hausse sur les store etranger (sur xbox) et notamment le plus interessant et accessible d'entre eux le store turquemais en cherchant j'ai constaté que le PS store turque a des prix plus élevés alors meme qu'acheter sur store est quasi mission impossible ,la ou sur xbox c'est assez simpledonc soit malgrés l'enorme difficulté les joueurs play persistent en masse a acheter sur ces store ,soit les augmentation sont plutôt du a la dévaluation et l'inflationun echantillon des differences de prix que j'ai observé