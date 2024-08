Christopher Lee devait incarner le docteur Loomis mais il refusa le projet.

Donald Pleasance accepta le rôle parce que sa fille avait adoré Assaut, le précédent film de Carpenter.

Le masque de Michael Myers est la réplique du visage de William Shatner (Star Trek), déniché dans un magasin de farces et attrapes et peint en blanc.

Le nom de Loomis vient du personnage joué par John Gavin dans Psychose

Jamie Lee Curtis est la fille de Janeith Leigh qui joue dans Psychose

Le budget du film a été de 300 000 $ (plus 20 000 $ pour Donald Pleasance), sans le soutien d’aucun grand studio et on estime qu’aujourd’hui en 2003, il a rapporté 45 millions de dollars en salles et 20 millions de dollars en vidéo.

La moitié du budget du film fut investie dans les caméras Panavision afin de bénéficier du format Scope.

Tous les acteurs du film portent leurs propres vêtements. Jamie Lee Curtis fit l'acquisition de son costume pour moins de 100 $ dans un magasin.

Le nom de Laurie Strode (l’héroïne) fait référence à la petite amie à l’époque de John Carpenter.

Le générique de fin nous apprend que la musique de Halloween a été composée par « The Bowling Green Philharmonic ». Cet orchestre n’existe pas, c’est Carpenter qui a tout composé car il était « le moins cher de tous ».

Lorsque les enfants regardent la télé, on voit le film « The thing from another world ». Carpenter en fera un remake quelques années plus tard « The Thing »

Michael Myers est le nom d’un distributeur auquel Carpenter a rendu hommage car celui-ci l’avait soutenu lors de la sortie du film « Assault ».

Après le 1er jour de tournage, Jamie Lee Curtis crue qu’elle allait être virée. Elle avait été choisie uniquement parce qu’elle était la fille de Janet Leigh (et Tony Curtis), l’héroïne de Psychose d’Hitchcock.

Dans le film « Scream » de Wes Craven, les références à « Halloween » sont nombreuses.