En mai 2021, le studio indépendant Radical Fish Games a commencé à chercher un nouvel artiste conceptuel pour un projet qui en était encore à ses débuts. En septembre, le Project Terra avait déjà neuf mois de développement derrière lui. Dans un post sur leur blog, ils ont présenté le tout premier personnage du jeu : Juno o’ Lira, une jeune femme sûre d'elle qui aime le calme de la nature. Juno pourra utiliser tout un tas d’armes, des épées aux armes à distance.



Après une pause depuis leur dernier article en décembre 2021, l'équipe est enfin de retour et dévoile avec enthousiasme les résultats de leur prototype. Ils présentent un nouveau style graphique en pixel art 3D, un système d'animation innovant et des mécaniques de gameplay toutes nouvelles.



En août 2023, le studio a proposé, à l'occasion de la Gamescom de cette même année, une diffusion plus avancée du gameplay du jeu à travers quelques phases. Celles-ci offrent un premier aperçu de la zone de jeu appelée RFG. Les observateurs attentifs remarqueront les nouvelles mécaniques de combat, à distance et en mêlée. La visée automatique facilite les attaques en combat. Les ennemis ont des signaux d'attaque plus visibles.



Pour le contexte du jeu, Le monde de projet tera est envahi par une corruption que Juno doit éliminer avec ses armes divines.











C'est via un tweet de Radicalfish et de son compositeur/trice que nous apprenons qu'ils vont communiquer dans les heures/jours à venir sur( le nouveau jeu des développeurs de Cross Code.)vus comment ils avaient l'air de dire que ça avançait très bien, je ne serais pas étonné de voir poper un trailer avec une jolie date de sortie ou une early à venirpour ceux qui ne connaissent pas le projet. c'est un action rpg shooter 3D dans la veine de cross code mais en plus ambitieux techniquement et artistiquement.(la protagoniste du jeu)Je me permet de vous partager l'excellent article du site jrpg.netpour en savoir plus sur la genèse du projet.Comme pour Cross code, il faut savoir quele dev principal et boss du studio fait des lives quand il bosse sur le jeu, donc si ça vous intéresse de voir comment sont conçu les map, system, animations and co , c'est toujours très intéressant !Par contre il faut aimer se farcir 3 h de vidéos d'un gars qui map ou créer une animation.