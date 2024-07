Je crois qu'on tient là le fan game Resident Evil de l'été !Resident Evil Survive c'est quoi ? C'est un Resident Evil façon Beat em Up à l'ancienne, c'est terriblement rigolo et on se prête totalement au jeu malgré la répétitivité à l'écran.On choisit son personnage préféré (Wesker, Ada, Leon, Jill et j'en passe) et c'est parti pour la bagarre contre une tonne de monstres d'Umbrella.Vous pouvez même jouer jusqu'à 4 si vous avez 4 manettes à brancher à votre PC. J'ai testé à deux et ça marche parfaitement.Le créateur du fan game nous promet que le jeu commencera à Resident Evil 0 pour finir à Resident Evil 6, dont les évènements de Code Veronica et des Outbreak compris.Ça promet donc un paquet de personnages jouables et de monstres à défoncer.Malheureusement, le jeu est à l’état de démo et il est fort probable que le jeu complet soit prévu pour 2025, au mieux même, il faudra être très patient donc...Sur ce, survivants et survivantes, je vous laisse avec mon gameplay maison, bon visionnage.