Petite info rapide pour vous signaler que le jeusera offert aux membres Prime Gaming le 16 et 17 juillet lors de l'événement annuelorganisé par Amazon.Il sera accompagné deet. Rendez-vous sur cette page les jours indiqués et connectez-vous à votre compte Amazon Prime pour en profiter. Pour finir, sachez qu'il vous faudra un compte Epic Games Store pour les ajouter à votre bibliothèque.

posted the 07/13/2024 at 03:00 PM by tripy73