En me promenant sur l'article de @Newtecknix un peu plus bas ,j allais répondre mon avis sur le foot, dù au titre " L'Euro n'est pas passionnant du tout mais ... "Puis je me suis dit tiens pourquoi ne pas donner mon ressentis et voir les vôtres dans un article non réservé seulement aux Ultras .Le foot pour moi c est devenu une industrie ,c est du cinéma autant que le Catch . Moi c est terminé j ai suivie intensément le foot jusqu' en 2002 puis ralentis mais la je peux plus depuis bientôt 10 ans , je regarde que les coupes du monde en mode moutons comme beaucoup . Me taper 90 voir 120 minutes de match soporifique ou les buts se résume a tomber dans la surface pour gagner sur penalties ca ma trop écœuré . Encore plus voir une équipe sacré au titre grâce a ces méthodes théâtral , j en garde strictement aucun souvenir .et vous qu'est ce qui vous fait Rester / Aimer / Adorer ou Détester le foot aujourd'hui .