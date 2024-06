si vous voulez voir du vrai football avec des actions de fou et une ambiance de malade, il y a la Copa aux Etats-unis en ce moment.



Les rencontres se déroulent à 2 ou 3 heure du matin mais en regardant les longs résumés on peut suivre la compétition ...avec des matchs enragés et avec du vrai suspense comme le penalty manqué à la fin du Mexique contre le Venezuela et des buts spectaculaires comme celui hier de Balogun des USA contre le Panama.



A

Argentine 6

Canada 3

Chili 1

Pérou 1



Argentine déjà assurée de finir première du groupe il y aura un match déterminant entre le canada et le Chili dans la dernière journée.

Messi blessé contre le Pérou ne jouera pas la dernière rencontre.

Messi n'a pas marqué mais la qualité de certaines de ses actions imposent le respect.



B

Venezuela 6

Equateur 3

Mexique 3

Jamaïque 0



Le Mexique s'est fait piégé, malgré une grosse domination contre le Venezuela.

Le Mexique-Equateur sera déterminant pour la seconde place.



C

Uruguay 6

Usa 3

Panama 3

Bolivie 0



Marcello Bielsa a remis l'Uruguay à sa place et est aujourd'hui une belle machine à gagner, elle finira donc première de la poule sauf surprise.

Le Panama a encore une belle chance de finir deuxième mais il faudra aussi que l'Uruguay joue le jeu face aux Etats-unis.

Une élimination du pays organisateur serait dommageable pour la fête pour la compétition il serait dommage que le pays organisateur (Etats-Unis) soit éliminé





D

Colombie 6

Brésil 4

costa Rica 1

Paraguay 0



Le Brésil en battant le Paraguay s'est sortie d'une situation merdique avec un Vinicius de gala (qui file vers le ballon d'or faudrait qu'mBappe gagne l'euro pour avoir une chance) mais jouera son dernier match contre la Colombie, un match pour savoir qui finira premier de la poule.





Détail que les footeux se demandent dès le début des tirages des poules:

Oui on pourrait avoir une finale Brésil-Argentine