Le trailer de Perfect Dark m'a vraiment conquis et m'a rappelé le projet de Io Interactive annoncé il y a déjà 3 ans , a savoir Project 007.Étant un grand fan de James Bond, j'en attend énormément , j'espère au moins des nouvelles en 2025 avec peut être un premier vrai trailer.Concernant Perfect Dark , disons le honnêtement le rendu est très loin d’être catastrophique c'est plutôt l'inverse en fait , c'est beau et ça a l'air fun prouvant que la parole des insiders c'est du hasard par moment.

posted the 06/25/2024 at 08:08 PM by yanssou