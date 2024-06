Ça pourrait être évident pour certains, mais ce n'est donc pas Retro Studios (qui sont actuellement sur Metroid Prime 4 Beyond) derrière le portage HD de Donkey Kong Country Returns mais le studio polonais Forever Entertainment.Forever Entertainment avait reçu en 2021 un investissement de la part de Nintendo , et à l'époque de Square Enix également. Ils ont créé voire même édité les portage HD et remakes d'IP comme Panzer Dragoon et The House of the Dead de Sega ainsi que les Front Mission de Square Enix. On se demandait quel serait leur lien avec les jeux Nintendo, on a aujourd'hui une première réponse.DKCR avait d'ailleurs été porté sur une autre console, à l'époque sur 3DS mais là par les américains du studio Monster Games (qui avait porté également Xenoblade Chronicles sur New 3DS). Ce studio a depuis été racheté par l'éditeur américain de jeu de course iRacing.