Metaphor Refantazio propose un système de combat au tour par tour orienté vers l'action, où les ennemis de rang inférieur sont vaincus grâce à l'action en temps réel, ce qui vous permet d'avancer à un rythme rapide. Dans ce système de combat innovant, contre des ennemis de rang supérieur, les joueurs peuvent utiliser l'action en temps réel pour entrer dans le combat au tour par tour avec un avantage.



Le personnage principal accède à un lieu appelé « Akademia » une sorte de sanctuaire de la connaissance , où la personne qui le préside l'aidera à faire grandir ces archétypes. Elles comptent plus de 40 variations, et ont été conçus non seulement par Shigenori Soejima, responsable du design des personnages , mais aussi par Yuji Himukai, le designer des personnages de la série « Etrian Odyssey »

Quelques exemples d’archétypes que le joueur obtiendra :



- Le chercheur polyvalent, qui est un archétype bien équilibré.

- Le Mage, qui peut exploiter les points faibles de l'ennemi avec une magie puissante.

- Le voleur, doué de capacités de vol.

- Le bagarreur, qui excelle dans les attaques physiques à l'aide de ses poings.

- En ce qui concerne les autres archétypes initiaux, il y a le guerrier, qui excelle dans les attaques à l'épée.

- Le chevalier , qui possède d'excellentes capacités défensives.

- Le guérisseur , spécialisé dans la récupération.

- Le commandant, qui possède des compétences en matière de formation et de soutien.

- L'artilleur, qui peut tirer à distance.

Au fur et à mesure de la progression , il sera possible pour les joueurs de débloquer des archétypes évolués dont les compétences seront librement modifiable grâce a de l’équipement.

Il existe 14 type d'archétypes de base, pour un peu plus de 40 archétypes disponibles.

Chaque archétype acquiert de l'expérience au fil des combats et apprend diverses compétences. Il en existe une grande variétés , avec des attributs différents. La maîtrise de ces compétences permet aux joueurs de prendre l'avantage durant les combats et au fur et à mesure que les archétypes évoluent, les joueurs peuvent accéder à des archétypes de niveau supérieur.

Il est cependant crucial de les faire progresser au fil des combats et de renforcer les liens avec les personnages rencontrés au cours du voyage. Ce système permet de débloquer les conditions d'acquisition d'archétypes encore plus avancés, offrant ainsi aux joueurs une profondeur et une liberté dans le développement des personnages.

Par exemple, le « Chercheur “, qui s'éveille pour la première fois pour le protagoniste, est dans la catégorie ” Chercheur “, et en approfondissant le lien de cette catégorie , l’archétype peut évoluer vers le ” Chercheur de magie “, qui manie une puissante magie de vent et évoluera par la suite vers le « Pirate de l'âme », qui dispose d'une puissante magie telle que des effets de récupération de MP et une certains résistance aux coups d’épée. Le « Gunner » lui peut tirer à distance et évoluera en ” Sniper “ , puis en ” Dragoon » qui peut déclencher des attaques avec divers attributs magiques. Chaque variation d'archétype est conçue de manière unique avec des illustrations qui y sont dédiées.

Le combat « Squad » est un système de combat au tour par tour adopté dans Shin Megami Tensei III. Dans ce système, le nombre d'actions par tour est déterminé par le nombre de membres du groupe, et le nombre d'actions augmente si les points faibles de l'ennemi sont exploités. Ainsi, en élaborant une stratégie judicieuse, vous pouvez éliminer des ennemis sans leur donner de tour. Cependant, ce système est une arme à double tranchant, puisqu'il s'applique également à l'adversaire Si les attaques ennemies exploitent les faiblesses de votre groupe, le tour de votre groupe peut ne pas venir avant un certain temps, ce qui conduit à des batailles difficiles. Metaphor est une évolution de ce système de combat qui a été améliorer au fil des ans et son système innovant d'archétype est unique à ce titre.



Les joueurs peuvent aussi changer la formation de groupe ( avant et arrière ) , et chaque archétype a sa position optimale de force . Par exemple, le « Mage » peut lancer de la magie depuis la rangée arrière pour compenser son point faible, sa faible défense, tout en conservant sa puissance d'attaque.

Le « Chevalier » peut retenir ses attaques et attirer les attaques ennemies depuis la rangée arrière.

Le « Gunner », qui peut tirer , est un archétype spécialisé dans les attaques à distance depuis la ligne arrière. Le « commandant » peut changer la formation de tous les membres avec ses compétences, permettant à chaque joueur de créer librement sa propre stratégie. Il existe une technique spéciale appelée « Synthèse » qui diffère des compétences normales.

La synthèse est une technique qui combine les archétypes des membres du groupe, effectuant de puissantes attaques au prix de vos tours et de ceux de l'allié qui coopère. Les trois personnages du groupe actif peuvent même utiliser la Synthèse pour des attaques dévastatrices. L'équipe de développement a travaillé dur pour s'assurer que les joueurs modifient leurs stratégies au fur et à mesure qu'ils progressent, au lieu de conserver la même configuration de groupe tout au long du jeu.



Aucun donjon ne nécessitera un type d'archétype spécifique, ce qui encourage l'expérimentation. Il est intéressant de noter que vous pourrez vérifier et utiliser les groupes utilisés par d'autres joueurs pour vider le donjon dans lequel vous vous trouvez actuellement via le menu Voix des voyageurs.

Metaphor ReFantazio est attendu le 11 octobre prochain sur Ps4 / Ps5 / Xbox series et Pc.