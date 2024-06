South of Midnight est un nouveau jeu d'action-aventure de Compulsion Games. Apprenez un ancien pouvoir de tissage, explorez le mythe du Sud profond et affrontez de mystérieuses créatures dans ce conte populaire des temps modernes.

Dans la peau de Hazel, vous découvrirez les mythes et rencontrerez les créatures du folklore du sud américain, dans un univers macabre et fantastique. Lorsqu'un désastre frappe sa ville natale, Hazel est appelée à devenir Tisseuse, une magicienne qui répare les liens et les esprits. Dotée de ces nouvelles capacités, Hazel affrontera et maîtrisera de dangereuses créatures, démêlera le passé commun de sa propre famille et, avec un peu de chance, parviendra à trouver un lieu où elle se sent chez elle.

Manipulez un ancien pouvoir pour restaurer les créatures et découvrir les traumatismes qui les consument. Lancez la magie du tissage pour combattre les Haints destructeurs, explorez les diverses régions du Sud et retissez les déchirures de la Grande Tapisserie.

Découvrez le comté luxuriant et délabré de Prospero et ses habitants. Faites l'expérience d'un style visuel soigné, d'une narration touchante et d'une musique immersive.



Poursuivant la direction caractéristique de Compulsion, les personnages et les formes sont plus distincts, "faits à la main" et mis en valeur par le traitement de l'animation en stop-motion. Les éléments fantastiques constituent un monde de nature surabondante, de réalisme magique et de créatures qui honorent le folklore gothique du Sud américain.



S'inspirant de genres et de styles originaires du Sud, notre musique lyrique axée sur le caractère incorpore une grande variété d'instruments et de chanteurs avec une touche personnelle d'essence folklorique sombre.

Courant 2025 sur consoles et Pc.