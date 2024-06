▪️Le développent a commencé en 2022, le gameplay de base a été achevé et la prochaine étape consiste à remplir le jeu en contenu▪️ Début 2023, l'équipe a rencontré Sony où Shuhei Yoshida et Christian Svensson ont été enthousiasmés par ce qu'ils ont vu▪️Investment initial avec Tencent et désormais « beaucoup » de soutien au développement et au marketing par PlayStation.Les coûts de développement devraient s'élever à environ 55 millions de dollars.▪️Les principales inspirations de l'équipe : Bloodborne, SIFU et Metal Gear Rising : Revengeance-Le jeu aura un système de gameplay "flashy" qui sera cool à regarder mais qui aura quand même de la profondeur pour le maitriser.- Présence de mécanismes de timing liés aux jeux d'actions/Hack & Slash comme le cancel d'animations.-Le jeu sera un mélange de Devil May Cry/Ninja Gaiden avec progression en monde semi-ouvert (level design interconnecté comme les soulsborne).▪️L'histoire principale devrait durer entre 20 et 30 heures et comporter plusieurs fins.▪️Endgame et contenu multijoueur confirmé, donjons multijoueurs, mode boss rush, rogue like abysses▪️L'ancien directeur artistique de FromSoftware, Michael Chang, fait partie de l'équipe (il a travaillé sur Demon's Souls et Dark Souls).▪️La date de sortie est encore éloignée, attendu sur PS5 et PC