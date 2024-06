tombant pas hasard sur un article de la nouvelle série de l'univers star wars, j'avoue en fait que (par dégoût ou lassitude de l'univers que disney a proposé) j'avais totalement zappé le truc.donc ce 8 épisodes et cela sort demain avec les deux premiers épisodes.Je sais pas si quelqu'un a pu avoir une avant-première pour nous donner son avis .Car pour l'instant sur quasiment tous les articles visibles actuellement c'est plutôt la douche froide, allant de moyen à pas bon (mais plutôt pas bon en moyenne).4 épisodes vus et Star Wars The Acolyte nous mène toujours en bateauThe Acolyte ne brille pas par sa cinématographie, que l’on pourra qualifier de plan-plan. Aucun plan ne nous a vraiment tapé dans l’œil et la mise en scène est au mieux standard, au pire paresseuse. On est loin du raffinement d’une série comme Andor. Même Ahsoka et Obi-Wan Kenobi proposaient quelques audaces de réalisation. (Enfin, comment ne pas le souligner : The Acolyte laisse une large place aux femmes.(le problème est juste de voir si c'est du féminisme à deux balles ou c'est ce que cela est sans arrière pensée...) mais depuis la grotesque scène d'EndGame et les productions féminisé de façon militaire genre The Marvels (actrices, réalisatrices, productrices, musiciennes,etc etc ) ici un petit indice c'est une showrunneuse à la barre« The Acolyte » : la dernière série Star Wars de Disney+ ne réveille pas notre enthousiasme.On a vu les premiers épisodes, et ils nous ont plutôt donné envie de ranger notre sabre laser au grenier"un univers Star Wars enfin étendu, mais des Jedi en manque de Force"(un nom qui me fait toujours rire car cela fait bidon)The Acolyte : Inventive mais un peu molle, la nouvelle série Star Wars doit encore nous convaincre.Certains pourront pointer le manque d’originalité du scénario, des rebondissements déjà vus et déjà revus, un 3ème épisode sous forme de flasback un peu mou du genou ou la faiblesse de quelques personnages.Mais la proposition offerte par les quatre premiers épisodes (les seuls montrés à la presse à l'heure de la publication de cet article) est intéressante et a indéniablement un certain potentiel.The Acolyte s’offre néanmoins une entame prometteuse, qui parlera aux fans de la saga et pourrait même happer en route quelques néophytes curieux."La sixième série de la saga Star Wars développe d’autres facettes et ordres de la saga, sous un prisme féminin sinon féministe."Apparemment le premier gros doute c'est qu'avant d'être une série de SF, The Acolyte est possiblement un projet féministe déguisé. (on verra)Disney a t-il vraiment décidé de tuer sa chaîne? Voir l'empire Disney où plus rien ne va.En résumé selon la showrunneuse:The Acolyte est vendue comme une série Star Wars qui assure un fan service minimum, tout en proposant un univers différent, des personnages nouveaux (et une dose XXL de Jedi) avec une mise en scène inédite, à savoir une série d’arts martiaux.