Pourquoi la Warner/Marvel ne fait pas un jeu Genshin en utilisant les Héros de DC Comics/MCU ? Pourquoi Disney ne tente pas le coup avec son immense catalogue de personnage issue des films/animés Disney ou même Square Enix avec les personnages de FF ou de KH ? Ou bien tiens HBO avec les persos de GOT ? Les jeux services comme Genshin Impact ou Honkai Star Rail ca rapporte des sommes folles, alors pourquoi que Wuthering Wings et quelques autres qui tente le coup ?

Who likes this ?

posted the 06/03/2024 at 09:23 AM by darkxehanort94