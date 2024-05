Évidemment vous êtes au courant pour ceux qui suivent l'actualité. Tango Gameworks n'est plus... MS ayant pris la décision de fermer le studio, et 3 autres. JE suis dégoûté, ça m'a fait le même effet quand EA a fermé Viscéral Games, j'avais tout autant le seum...Bref, cet article est avant tout là pour rendre hommage à cette licence bien trop sous estimé à mon goût, et qui avait pourtant su se démarquer par son univers entre un Resident Evil et Silent Hill pour ne citez qu'eux. Je retiens d'avantage le 1 que le 2, son rythme et son scénario mon plus plu, de même que cet aspect un peu "train fantôme".Certains chapitre du 1 étaient réellement marquant, je pense notamment à celui nommé Cruelles Intentions ou le chapitre nous transporter dans la folie absolue, notamment dans l'espèce de sous sol avec les bestioles moyennement fréquentable. Ou encore le chapitre 7 avec le Gardien, des vibes à la Pyramid Head de SH2. Comment ne pas cité aussi Laura sorte de créature à la Kayako de The Grudge et qui en aura trauma plus d'un !J'aimais aussi beaucoup le personnage de Sebastian bien qu'un peu cliché. Flic déprimé ayant sombré dans l'alcool à la "mort' de sa fille. Ses répliques étaient parfois drôle et le mec était vraiment au bout de sa vie, en même temps vu ce qui lui arrive c'est normal.Le 2 pris un parti radicalement différent avec un monde semi ouvert nommé Union. Ville du STEM bourré de bestioles. Le 2 était cool aussi, même si je l'ai moins apprécié que le 1. Son côté ouvert était sympa mais on perdait en rythme et en tension, à cause d'une IA pas dégourdi. Néanmoins, je retiens quelques bon passages comme la première partie avec le psychopathe photographe assez réussi, et sa DA avec son énorme œil qui surplombe la ville de Union et qui fait qu'on se sent epié en permanence. Louche...Certaines créatures étaient aussi très sympa, je pense à l'espèce d'appareil photo sur pattes avec ses bruits glauque ou encore le gardien, pas le même type que le premier. Un genre damas de cadavre avec une tête de femme, armée d'une énorme scie et qui ricane en permanence...J'ai néanmoins pas vraiment apprécié la deuxième partie avec l'espèce de prêtre, la DA enflammée, pas fan bien que la créature au lance flamme a été très cool à affronter. Heureusement le 2 se rattrape sur la fin avec son combat de boss bien meilleur que celui de 1 qui était tout pourri.Une licence survival horror qui malheureusement va sombrer dans l'oublie après la fermeture du studio alors qu'on était nombreux à attendre un 3 ème épisode... Je vois difficilement comment ça pourrait arriver maintenant.Alors au revoir The Evil Within, tu vas nous manquer...Si vous en voulez toujours plus sur la série, voici quelques articles que j'avais fait dessus :