À bien des égards, le succès éclatant d’Elden Ring s’inscrit dans la droite lignée de celui des Dark Souls, confirmant la montée en puissance spectaculaire du studio FromSoftware depuis le renouveau apporté par Demon’s Souls en 2009.



La réussite d’Elden Ring se veut pourtant plus spectaculaire encore. En transposant la formule des Souls dans un monde ouvert tout en conjuguant l’esprit créatif de George R. R. Martin à celui de Hidetaka Miyazaki, l’aventure en Entre-terre tutoie les sommets de la dark fantasy et du jeu vidéo.



Coauteur des essais acclamés Dark Souls.



Par-delà la mort, Sylvain Romieu livre ici un décryptage complet d’Elden Ring et de son DLC Shadow of the Erdtree. Des coulisses de la création aux analyses transversales du game design, en passant par une reconstruction minutieuse du lore : le chef-d’œuvre de FromSoftware vous dévoilera toute son insondable richesse.

pour une expédition au printemps 2025. Le livre sera au prix de 49.90 €.