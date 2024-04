Anime

A l'occasion de la diffusion du premier épisode de la saison 2 desur Crunchyroll,annonce l'adaptation animée (que beaucoup attendait dès l'annonce tant le concept était proche de Soul of Gold) du spin offqui oppose les généraux de Poseidon ressuscités face à la déesse Nemesis.dessiné par, un mangaka débutant, le spin off a eu un succès surprise en étant le spin off saint seiya le plus vendu depuis l'age d'or de Lost Canvas.Son déroulement rapide et son dessin très proche proche de Kurumada (avec une petite pointe d'Araki et des persos feminin plus soigné trahissant les origines echii de l'auteur) garantissait au manga une adaptation anime.Surtout que Bandai avait déjà annoncé des Myth Cloth des God Squale des généraux.c'est maintenant le cas.C'est sans surprise une fois de plus(Saintia Sho, Omega saison 2, One Piece Whole Cake Island) qui sera au chara design alors que(Heartcatch Precure, Omega Saison 2, Dragon Ball Super Broly) s'occupera de la réalisation pour une série qui normalement devrait durer 13 épisodes (bien qu'aucune durée n'ait encore été annoncé, on juste un visuel clé).