Encore une voix qui s'éteint,un autre monument de la voix française s'en va .après Alain Dorval (Stallone) c'est donc Daniel beretta qui le rejoint voix de Schwarzenegger depuis plus de trente ans,il est mort cette semaine a 77 ans R.I.P.et merci l'artiste

posted the 03/23/2024 at 06:04 PM by elicetheworld