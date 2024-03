Hello les Kids!!On ne va pas parler ici de la Sardou et de sa chanson polémique des années 80, non.On pas causer ici d'une idée qui m'est venue en lisant l'article sur la compile GRANDIA HD.On se souvient tous qu'à la base c'est un jeu Saturn.Je me suis dit "pourquoi Sega ne ferait pas une compile de titres Saturn sur les consoles actuelles?"La console regorge de hits que personne ou presque ne connait et ce serait une manière de découvrir ou redécouvrir ses titre.Panzer Dragoon SagaBurning RangersAlbert OdysseyMagic Knight RayEarthDeep FearDragon ForceShining Force 3 (les 3 scénarios)Fighter MegamixIl y en a trop pour tous les citerCe serait génial, mais je pense que je rêve un peuEt vous quels jeux aimeriez-vous voir sur une compile comme ça??