Metroid

Parfois sur X / Twitter on tombe sur des petites pépites comme par exemple des créations Lego pour la franchise MetroidJugez plutôt.Je trouve que ça donne envie si c'était officiel j'en prendrais bien une boite ou deux (voir tout lol)Vous aimeriez voir du Lego x Metroid officiel ? Et y a t-il d'autre franchise que vous aimeriez voir déclinées en Lego (sur des Franchises qui non pas de version Lego officiel) ?P.S: Si vous trouvez qui a fait ses maquettes dite le moi en commentaire afin que je puisse sourcer merci.