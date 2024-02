Il semblerait que Sony et Arrowhead ne tarde pas à réagir face au succès de Helldivers 2, puisque nous apprenons que le studio va augmenter ses effectifs afin d'accélérer la création du contenu post launch.Il a également franchit un nouveau palier d'audience avec plus de 200k CCU sur Steam. Si on se base sur le ratio 50/50 entre PS5 et PC que le studio a partagé le jeu a du taper les 400K CCU sur les deux plateformes.Comparaison non exhaustive sur les pic d'audiences Steam sur quelques Jeux coop/multi.:Payday 2 - 247,709Rainbow Six Siege - 201,053Left 4 Dead 2 - 162,399Halo: The Master chief collection - 161,024Outriders - 125,143Borderlands 2 - 124,678Remnant II - 110,856Warhammer 40,000 Darktide - 108,395Warhammer Vermintide 2 - 104,323Borderlands 3 - 93,820Forza Horizon 5 - 81,096Payday 3 - 77,938Killing Floor 2 - 69,987Sea of Thieves - 66,906Payday - 50,316Deep Rock Galactic - 46,687Left 4 Dead - 30,616Vermintide - 24,700Killing Floor - 24,107Borderlands - 23,655