Mes derniers achats ces dernières semaines :- Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball (Xbox)- Sudeki (Xbox)- WET (Xbox 360)Day-one :- Another Code Recollection (Nintendo Switch)- amiibo Noah et MioHier :- Pokémon Colosseum (Nintendo GameCube)- Metroid Prime 3: Corruption (Wii)- SoulCalibur V (Xbox 360)De mes derniers achats Xbox (décembre à février), j'ai désormais 3 jeux Xbox 360 non-rétrocompatible Xbox Series alors j'ai finalement ressorti ma vielle console du placard.Je n'ai pas (encore) la première Xbox, mais en janvier dernier je voulais sécuriser (vu la rareté) l'achat de 2 jeux qui m'intéressaient, surtout DOAX dont j'ai depuis longtemps le second sur X360 (et vous me connaissez). J'ai cru comprendre qu'il n'y avait qu'une liste restreinte de jeux Xbox rétrocompatible Xbox 360 (voir ici) , cependant en mettant DOAX (qui ne figure pas sur la liste) la console reconnaît le jeu mais me demande d'avoir le disque dur officiel pour jouer. C'est vraiment possible de jouer ou c'est juste biaisé ? Si ça peut m'économiser l'achat de la première Xbox je vais chercher pour avoir ce disque dur plutôt.Coté Nintendo, Another Code terminé à 100% en 2 run (~25h dont 7h en fullspeed sur la 2e run). Je voulais publier un avis rédigé, mais flemme. C'est loin d'être parfait mais le jeu fait son café vu le changement de game-design pour un visual novel à la base. Ce n'est pas vraiment 2 jeux séparément, ici Another Code Recollection narre les 2 aventures d'Ashley à la suite directement, avec une simple ellipse à la fin de Mémoires Doubles (Another Code sur DS). Il y a pas mal de changements surtout avec Les Portes de la Mémoire (Another Code R sur Wii) où des énigmes ont été enlevé mais il y aussi pas mal de changement dans l'apparence des personnages et surtout dans l'histoire qui est un peu raccourcit. Ce qui manque le plus, vu ce que l'on gagne en terminant à 100%, c'est un mode qui permet de choisir entre Mémoire Double et Les Portes de la Mémoire, histoire de ne pas devoir se taper les 2h minimum de la première partie.Sinon j'ai eu Pokémon Colosseum sans la carte mémoire, et Metroid Prime 3 en très bonne état (avec le code PIN Club Nintendo non-utilisé haha...).