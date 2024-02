Vous trouvez pas que ça colle trop bien?L'univers de Last Exile m'a toujours rappellé celui de Skies of Arcadia (et aussi Albator et Starwars épisode 1 qui étaient des inspiration claire du titre), encore plus lors de la saison 2 ayant un ton plus léger et où l'intrigue est aussi clairement une reprise de Skies of Arcadia.Si vous cherchez un anime Skies of Arcadia, regardez Last Exile ça pourrait carrement être une adaptation officieuse de la série.