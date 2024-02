Kim Hyeong-tae, le réalisateur du jeu, est revebu sur la durée de vie du soft au cours d'un entretien avec RULIWEB. Et visiblement, on va en avoir pour notre argent.Il nous révèle ainsi qu'il faudra compter environ 25h pour venir à bout de Stellar Blade. Entre 30 et 50 si vous cherchez à obtenir le 100%. C'est plutôt coriace, et on comprend pourquoi ça a pris autant de temps au studio pour le mettre sur pied. D'ailleurs, notre homme a précisé que le report du jeu était justement dû à cette volonté de peaufiner l'expérience.Pour rappel,