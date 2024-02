Voici le résultat du Duel opposant DKC Returns et DKC Tropical Freeze :2)1)DKC Tropical Freeze remporte le duel. Vous lui préférez son OST, ses niveaux, et qu'il sublime l'expérience proposer par le Returns. Également, vous n'étiez pas fans des totems comme ennemis principaux du Returns. Néanmoins, certains ont votés Returns car c'est le renouveau des DKC Country, qu'il avait apporté quelque chose de neuf à la licence.Merci à tous les participants qui ont permis d'établir ce résultat. Le prochain Duel aura lieu... Et bien ça sera la surprise du chef ! :P