S'adressant à Xbox Wire, le PDG du développeur Pocketpair, Takuro Mizobe, a déclaré :

- Palworld devient le plus grand lancement 3rd Party (tiers) du Game Pass jamais réalisé.- Palworld a été joué par plus de 7 millions de joueurs sur Xbox et constitue le plus grand lancement tiers de l'histoire du Game Pass.- Palworld est la version tierce la plus jouée dès le premier jour via le cloud gaming avec Game Pass Ultimate.- Sur console et PC Windows, Palworld a accueilli plus de 7 millions de joueurs et a récemment atteint un pic de près de 3 millions d'utilisateurs actifs quotidiens sur Xbox, ce qui en fait le jeu le plus joué sur nos plateformes à cette époque.- Du côté de Xbox, nous travaillons avec Pocketpair pour aider à fournir une prise en charge des versions Xbox du jeu. Nous fournissons une assistance pour activer les serveurs dédiés, proposons des ressources d'ingénierie pour aider à l'optimisation du GPU et de la mémoire, accélérons le processus pour rendre les mises à jour de Palworld disponibles pour les joueurs et travaillons avec l'équipe pour optimiser le titre pour notre plate-forme.