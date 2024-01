Hogwarts Legacy l’héritage de Poudlard est une véritable déception , marqué par de bonne intention.Au premier coup d’œil , l’immersion dans le château de Poudlard est enchanteur , bien modélisé les 10 premières heures de jeu sont plutôt chouette. Le bande son fait bien son effet et la magie ce révèle convaincante. Avalanche Software a fait un boulot remarquable sur pas mal de points et je salut l’initiative.Hélas la magie commence a s’estomper au fur et a mesure , la faute à un scénario très enfantin et catastrophique qui commence bien trop tard dans le jeu , et a des quêtes secondaires fade qui durent pas plus de 10 minutes. L’écriture global du jeu et des personnages sont tout sauf réussi même en utilisant le lore de l’univers d’Harry Potter je m’attendais a quelque chose de bien plus poussée et d’un peu plus mature. Étant dans la maison Serpentard , je m’attendais aussi a plus d’identité entre les maisons et un peu plus de compétition.Maintenant pour parler du monde ouvert en lui même , je trouve que c’était une grosse erreur de leur part. Un semi aurait été parfait , avec quelques zones plus fournit regorgeant de secrets , en ajoutant en plus le chemin de traverse et une foret interdite plus flippante , le tout avec un château Poudlard plus immersif et des mini jeux. Cette open world ne vaut rien et les activités annexe sont inexistante au possible , son approche est beaucoup trop classique et redondant.Son gameplay reste néanmoins efficace et les combinaisons affilés a plusieurs sorts sont sympathique.Je vois les bonne intentions derrière, et si il y a un second opus un jour beaucoup de choses sont a revoir.- Un gameplay qui fonctionne bien.- Son ost.- La quête de Sebastian.- Le château de Poudlard et son ambiance bien retranscrit.- Un scénario très mal écrit et des méchants oubliable.- Un monde ouvert qui ne sert a rien.- Des quêtes secondaire décevante.- Des perso trop gentil et enfantin.- Un loot affreux et des collectibles a gogo- Un bestiaire assez pauvre.- Pas de choix ni de conséquences- Le sort révélio- Les épreuves de merlin