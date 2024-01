La news est tombé aujourdh'ui !Les éditions Dupuis et Kadokawa viennent d'annoncer en grande pompe leur mariage dans la grande salle de l'hôtel Mercure d'Angoulême, ce jeudi 25 janvier 2024.l'éditeur précise qu'une quinzaine de manga sont dans les tuyaux pour 2024. Du shonen, du seinen, ou des titres plus alternatifs issus des magazines Enterbrain (seinen) et Comic B's, son pendant féminin. Surtout, nous avons vocation à transformer Vega Dupuis en hub de la culture japonaise.Mais la première annonce est pas des moindre est la réédition de gundam Origin en france !!je vous laisse observer les plus belles cover du manga game.bon on est déja très content hein ...mais sachez que c'est pas tout.Vega dupuis a aussi l'intention de publier les mangade Mitsuru Kadoya,de Hiroyuki Kitazume, Unicorn aussi… Avec l'arrivée du film et de la série animée sur Netflix cela peut être amené à encore évoluer.oui vous avez bien entendu .. Gundam Zeta Definec'était juste inespéré d'avoir un tel produit. (l'histoire diffère un peu de l'anime en plus donc trop hâte.)L'année 2024 sonne comme l'année de gundam entre les sorties manga / la multitude de films et ça, ça fait plaisir !