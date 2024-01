"Le plus impressionnant est que Persona 3 Reload parvient à garder son identité visuelle malgré de nombreux éléments (icônes, interface…) provenant directement de Persona 5"



"Tout ça pour dire que le titre respecte scrupuleusement cette thématique tout en apportant un maximum de style avec une maitrise toujours aussi bluffante des menus du jeu ou des différents effets de l’interface, sans que cela ne donne un sentiment de surcharge. Manette en main, on constate que le remake a été fait avec soin et que rien n’a été mis de côté."

"Shigenori Soejima (le character-designer original de Persona 3, 4 et 5) a retravaillé tous les portraits des personnages et les membres des S.E.E.S disposent désormais d’une tenue personnalisée durant la « Dark Hour ». Les doublages japonais ont été entièrement refaits avec le casting d’origine tandis que le doublage anglais profite de toutes nouvelles voix. Les scènes marquantes proposent désormais des séquences animées. En bref, Atlus a pris le meilleur de l’aboutissement actuel de la franchise, Persona 5, sans pour autant dénaturer cet opus très sombre dans les sujets qu’il aborde."



"Dans l’ensemble, le combats nous ont semblé beaucoup plus expéditifs et moins aléatoires comparés à ceux de la version PSP. Il s’agit sans doute du rare potentiel défaut de ce remake : son équilibrage. Il faudra confirmer ou infirmer cette première impression lors du test, mais les affrontements étaient plus faciles, là où la version Portable avait le défaut inverse avec une difficulté qui pouvait entraîner la mort à la moindre erreur ou manque de chance."

"Le Tartarus, cette tour gigantesque d’où émergent des Ombres menaçantes, était l’un des aspects les plus attendus dans ce remake. Dans le remaster, gravir les différents niveaux de cette tour était d’une lenteur exaspérante. Heureusement, Persona 3 Reload a réussi à rendre cette progression plus fluide et agréable. Les étages se présentent désormais sous la forme de petites salles labyrinthiques, offrant une exploration plus variée. La visibilité des monstres directement dans l’environnement contribue également à une expérience moins rébarbative, évitant ainsi de longues heures dans des dédales répétitifs."



"La musique, un élément clé de l’atmosphère unique des jeux Persona, a été particulièrement soignée dans Persona 3 Reload. Le jeu ne se contente pas de proposer des réarrangements, mais enrichit également l’expérience avec des compositions originales. Atsushi Kitajoh a magistralement saisi le style distinctif que Shoji Meguro avait instauré à l’époque. L’univers musical est globalement très appréciable, avec une mention spéciale pour ‘It’s Going Down Now’. Le rappeur Lotus Juice fait son retour dans les différents morceaux, mais Azumi Takahashi remplace Yumi Kawamura. Bien qu’elle effectue un travail remarquable sur la plupart des musiques, sa voix manque parfois un peu de peps, notamment sur le célèbre « Mass Destruction ».

"Le jeu repense son rythme, réinvente la façon de raconter son histoire, et offre des possibilités plus variées, pour s’approcher d’une expérience qui rappelle davantage Persona 5, que le vieux Persona 3 de 2006. Le jeu original accuse le poids des années, et ses options limitées auraient pu paraître étriquées aujourd’hui. Le style, lui aussi, est mis à jour, et c’est ce qui frappe immédiatement. Vous avez pu le voir sur les divers trailers du jeu, la présentation, dans son style, se rapproche de Persona 5, tout en conservant intact le ton si particulier du troisième épisode. Tout le contenu du jeu s’étoffe, avec de la musique originale, des thèmes classiques enregistrés, des nouvelles scènes cinématiques animées, et on espère, plein de surprises !"

"Mais la grosse nouveauté en combat, c’est la Théurgie. Chaque personnage du groupe a une jauge de Théurgie qui va se remplir tout doucement en combat, et une fois pleine, une attaque ultime aussi puissante que spectaculaire devient disponible pour le personnage. Et pour faire monter cette barre, il va falloir jouer intelligemment. Chaque membre du groupe a ses affinités propres. Junpei, ce bon vieux bourrin, fait plus vite monter sa jauge s’il réussit des coups critiques avec son arme. Yukari, protectrice de caractère qui se veut la soigneuse du groupe, fait monter sa jauge plus efficacement avec des compétences de soin. Mitsuru quant à elle est spécialisée dans les altérations de statut, et sa jauge va se remplir lorsqu’elle gèle ses ennemis, ou applique des debuffs. À vous de tirer partie des ces spécificités pour remplir ces barres, et arriver au boss ou à la prochaine grosse ombre élite avec les réservoirs pleins pour un avantage considérable."